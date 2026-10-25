Konyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Chidozie Awaziem'in kaydettiği gollerle üç maç sonra galibiyete ulaşan Konyaspor, puanını 8'e yükseltti ve 16. sıradan 14. sıraya tırmandı. 75. dakikada Franco Tongya ile penaltı atışından yararlanamayan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 17:55 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem attı.
Konuk ekipte forma giyen Franco Tongya, 75. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından puanını 8'e çıkaran ve 16. sıradan 14. sıraya yükselen Konyaspor, küme düşme hattından uzaklaşmak adına kritik bir galibiyet aldı. Gençlerbirliği ise haftayı 8 puanla 16. sırada tamamladı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği, Alanyaspor'u konuk edecek.
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