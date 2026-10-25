Lecce: 0 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Weston McKennie ile Douglas Luiz'in golleriyle ligde iki maç sonra galibiyete ulaşan Juventus, haftayı 14 puanla tamamladı. 90. dakikada Kialonda Gaspar'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lecce ise 9 puanla 12. sırada yer aldı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 22:54 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus, Lecce'ye konuk oldu. Via Del Mare'de oynanan mücadelenin galibi 2-0'lık skorla Juventus oldu.
JUVENTUS İLK YARIDA GOLLERİ BULDU
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Weston McKennie ve 41. dakikada Douglas Luiz kaydetti.
Lecce'de Kialonda Gaspar, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ZEKİ ÇELİK VE KENAN YILDIZ KADRODA YOK
Juventus'ta sakatlıkları devam eden milli futbolcular Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 14'e yükseltti. Lecce ise 9 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Juventus, Genoa deplasmanına gidecek. Lecce, Frosinone'ye konuk olacak.
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