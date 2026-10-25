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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 2 - Brighton & Hove Albion: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Liverpool: 2 - Brighton & Hove Albion: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarıda Florian Wirtz ile Pascal Gross'un (kk) gollerine engel olamayan ve 4 maçlık galibiyet serisini biten Brighton & Hove Albion, haftayı 16 puanla tamamladı. Ligde üst üste 2. kez kazanan Liverpool ise puanını 15'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        Ferdi'li Brighton, Liverpool'a diş geçiremedi!

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Brighton & Hove Albion, Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. Anfield'taki mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.

        Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 4. dakikada sakatlandı ve 6. dakikada yerini Costinha'ya bıraktı.

        Liverpool, 17. dakikada Pascal Gross'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

        Alexander Isak, 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu sezon formda olan İsveçli golcü, 7. maçında 6. golünü ağlara gönderdi.

        BRIGHTON 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ

        Bu sonucun ardından Liverpool, 15 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Brighton ise 16 puanda kaldı.

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        GELECEK HAFTA DEV MAÇLAR VAR

        Liverpool, gelecek hafta Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise Manchester City deplasmanına gidecek.

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        #LİVERPOOL
        #Brighton &amp; Hove Albion
        #Ferdi Kadıoğlu
        #İngiltere Premier Lig
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