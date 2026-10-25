Sarıkamış'a dönmeye başladılar

Kars'ın ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ile Gürcistan kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladı. (AA)