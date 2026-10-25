Liverpool: 2 - Brighton & Hove Albion: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarıda Florian Wirtz ile Pascal Gross'un (kk) gollerine engel olamayan ve 4 maçlık galibiyet serisini biten Brighton & Hove Albion, haftayı 16 puanla tamamladı. Ligde üst üste 2. kez kazanan Liverpool ise puanını 15'e yükseltti.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 19:24 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Brighton & Hove Albion, Liverpool ile deplasmanda karşılaştı. Anfield'taki mücadeleyi kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 4. dakikada sakatlandı ve 6. dakikada yerini Costinha'ya bıraktı.
Liverpool, 17. dakikada Pascal Gross'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Alexander Isak, 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu sezon formda olan İsveçli golcü, 7. maçında 6. golünü ağlara gönderdi.
BRIGHTON 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Liverpool, 15 puana yükseldi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Brighton ise 16 puanda kaldı.
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GELECEK HAFTA DEV MAÇLAR VAR
Liverpool, gelecek hafta Arsenal'i ağırlayacak. Brighton ise Manchester City deplasmanına gidecek.
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