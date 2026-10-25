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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 0 - Bournemouth: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Manchester United: 0 - Bournemouth: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Manchester United, sahasında Bournemouth'a 3-0 mağlup oldu. Rayan, Marcus Tavernier ile Evanilson'un gollerine çare bulamayan Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sonucun ardından Manchester United haftayı 7 puanla 16. sırada tamamlarken, Bournemouth ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 19:52 Güncelleme:
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        M.United'a büyük şok!

        İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Manchester United, Bournemouth'u ağırladı. Old Trafford'ta oynanan mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla Bournemouth oldu.

        Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rayan, 43. dakikada Marcus Tavernier ve 71. dakikada Evanilson kaydetti.

        CARRICK'TEN BRUNO FERNANDES KARARI

        Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Como yenilgisinin ardından kendisini eleştiren kaptan Bruno Fernandes'i Bournemouth karşısında ilk 11'e almadı.

        Sky Sports'a konuşan Carrick, Portekizli futbolcuyu yedek bırakmasını "Futbola dayalı bir karar" olarak nitelendirdi.

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        FERNANDES, PREMIER LİG KARİYERİNDE TOPLAM 6 KEZ YEDEK BAŞLADI

        Fernandes, Premier Lig kariyerinde yalnızca altıncı kez bir maça yedek başladı. Yıldız oyuncu, önceki son iki örnekte 2024-25 sezonunun sonunda önemli Avrupa Ligi karşılaşmalarına dinç çıkabilmesi için dinlendirilmişti.

        Manchester United, Fernandes'in ilk 11'de yer almadığı son 10 Premier Lig maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu süreçte üç beraberlik ve altı yenilgi yaşayan United, tek galibiyetini aralık ayında Newcastle'ı 1-0 yenerek aldı.

        TARAFTARLARDAN CARRICK'E SERT TEPKİ

        Karşılaşma sırasında Old Trafford'daki Bournemouth taraftarları, "Yarın kovulacaksın Carrick" tezahüratında bulundu.

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        MANU'NUN YÜZÜ GÜLMÜYOR

        Carrick yönetimindeki Manchester United, ligde geride kalan sekiz haftada bir galibiyet, dört beraberlik ve üç mağlubiyetle 7 puanda kaldı.

        United, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise ilk maçında Sabah'ı 4-0 mağlup ettikten sonra Atletico Madrid'e 2-0, Como'ya da 4-1 yenildi.

        Bournemouth ise puanını 9'a yükseltti.

        İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Chelsea deplasmanına gidecek. Bournemouth, Leeds United'ı ağırlayacak.

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        #manchester united
        #Bournemouth
        #İngiltere Premier Lig
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