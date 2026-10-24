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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Muğlaspor: 5 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Muğlaspor: 5 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Daniel Avramovski, Ibrahim Sissoko, İdris Furat (2) ve Mamady Diarra'nın golle farklı kazanan Muğlaspor, puanını 18'e çıkardı. İstanbulspor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Muğlaspor gol oldu yağdı!

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8'de Daniel Avramovski, 45+1'de penaltıdan Ibrahim Sissoko, 45+3 ile 59'da İdris Furat, 48. dakikada da Mamady Diarra kaydetti.

        Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Muğlaspor puanını 18'e yükseltirken, ligde çıktığı son 4 maçın 4'ünde de mağlup olan İstanbulspor ise 5 puanla 19. sırada yer aldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Muğlaspor, Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor, Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.

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        #Muğlaspor
        #İstanbulspor
        #1. Lig
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