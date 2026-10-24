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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 3 - Roma: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Napoli: 3 - Roma: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma, 3-3 berabere kaldı. 28'de Andre Zambo Anguissa ile 48. dakikada Scott McTominay'ın golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Napoli, 69'da Matias Soule, 74 ile 89. dakikalarda da Leonardo Balerdi'nin gollerine engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Napoli haftayı 11, Roma ise 18 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        Napoli kaçtı Roma kovaladı!

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma kozlarını paylaştı. Napoli ev sahipliğindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

        ROMA 2. YARIDA GERİ DÖNDÜ

        Napoli, 28. dakikada Frank Zambo Anguissa'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 48. dakikada Scott McTominay'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

        Roma, 69. dakikada Matias Soule'nin golüyle farkı bire indirirken, 74. dakikada Leonardo Balerdi ile beraberliği yakaladı.

        Napoli, 83. dakikada McTominay'ın ikinci golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Roma, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balerdi'nin golüyle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

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        PUAN DURUMU

        Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonucun ardından Roma puanını 18'e, Napoli ise 11'e yükseltti.

        Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Cagliari'yi konuk edecek. Napoli ise Monza deplasmanına çıkacak.

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        #Napoli
        #Roma
        #İtalya Serie A
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