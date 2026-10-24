İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli ile Roma kozlarını paylaştı. Napoli ev sahipliğindeki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.

ROMA 2. YARIDA GERİ DÖNDÜ

Napoli, 28. dakikada Frank Zambo Anguissa'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 48. dakikada Scott McTominay'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Roma, 69. dakikada Matias Soule'nin golüyle farkı bire indirirken, 74. dakikada Leonardo Balerdi ile beraberliği yakaladı.

Napoli, 83. dakikada McTominay'ın ikinci golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Roma, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Balerdi'nin golüyle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

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PUAN DURUMU

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, Serie A'daki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonucun ardından Roma puanını 18'e, Napoli ise 11'e yükseltti.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Cagliari'yi konuk edecek. Napoli ise Monza deplasmanına çıkacak.