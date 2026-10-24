Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk ve İsmail Kartal 9. kez rakip!

        Okan Buruk ve İsmail Kartal 9. kez rakip!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, pazartesi günkü derbiyle birlikte 9. kez rakip olacak. Buruk ve Kartal şu ana kadar 8 resmi maçta karşılaşırken, iki teknik adam da 3'er galibiyet elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Buruk ve Kartal 9. kez rakip!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Derbide iki takımın teknik direktörleri de bir kez daha rakip olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 8 resmi maçta karşı karşıya geldi.

        Geride kalan derbilerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda iki teknik adam da 3'er kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar 10, İsmail Kartal'ın yönettiği ekipler ise 10 gol sevinci yaşadı.

        REKLAM

        Öte yandan Okan Buruk ile İsmail Kartal birbirlerine karşı en farklı galibiyetlerini 5-0'lık skorlarla aldı.

        Okan Buruk ile İsmail Kartal arasında oynanan müsabakalar şöyle:

        19.05.2024 (Lig)

        (Okan Buruk) Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (İsmail Kartal)

        24.12.2023 (Lig)

        (İsmail Kartal) Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Okan Buruk)

        01.11.2020 (Lig)

        (İsmail Kartal) Konyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

        24.02.2020 (Lig)

        (İsmail Kartal) Çaykur Rizespor : 1 - Başakşehir: 2 (Okan Buruk)

        27.09.2019 (Lig)

        (Okan Buruk) Başakşehir: 5 - Çaykur Rizespor: 0 (İsmail Kartal)

        30.11.2018 (Lig)

        (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İsmail Kartal)

        REKLAM

        14.02.2015 (Lig)

        (Okan Buruk) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (İsmail Kartal)

        21.09.2014 (Lig)

        (İsmail Kartal) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Okan Buruk)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada

          TEKİRDAĞ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'nun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.(DHA)  

        #Okan Buruk
        #İsmail Kartal
        #galatasaray-fenerbahçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var