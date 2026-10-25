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        Pendikspor: 2 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor sahasında Metro Holding Kayserispor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Pendikspor 90+6'da puanı kaptı

        Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Orfa Yapı Pendikspor ile Metro Holding Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Pendikspor'un gollerini 28. dakikada Jonson Clarke-Harris (p) ve 90+6'da Muhamed Kiprit kaydederken; konuk takımın golleri ise 58'de Benhur Keser (p) ve 90+1. dakikada Daniel Moreno'dan geldi.

        Ayrıca ev sahibi ekipte 55. dakikada Taha Emre İnce, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Pendikspor 3 maç sonra puanla tanıştı ve 11 puana yükseldi. Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen Kayserispor ise 27 puana ulaştı.

        Ligin 13. haftasında Pendikspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak.

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        #kayserispor
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