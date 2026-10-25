Pendikspor: 2 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Orfa Yapı Pendikspor ile Metro Holding Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Pendikspor'un gollerini 28. dakikada Jonson Clarke-Harris (p) ve 90+6'da Muhamed Kiprit kaydederken; konuk takımın golleri ise 58'de Benhur Keser (p) ve 90+1. dakikada Daniel Moreno'dan geldi.

Ayrıca ev sahibi ekipte 55. dakikada Taha Emre İnce, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Pendikspor 3 maç sonra puanla tanıştı ve 11 puana yükseldi. Yenilmezlik serisi 8 maça yükselen Kayserispor ise 27 puana ulaştı.

Ligin 13. haftasında Pendikspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak.