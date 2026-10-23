Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa PSG-Lyon maçı Fransa'daki olaylar nedeniyle ertelendi!

        PSG-Lyon maçı Fransa'daki olaylar nedeniyle ertelendi!

        Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında oynanacak dev maç, Fransa'daki protesto gösterileri nedeniyle pazar gününden pazartesi gününe alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        PSG-Lyon maçı ertelendi!

        Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon arasında 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan karşılaşmanın tarihi, gerçekleşecek protestolar sebebiyle değiştirildi.

        LYON YÖNETİMİ TARAFTARINI GÖTÜRMEME KARARI ALMIŞTI

        Maçın erteleme kararı açıklanmadan önce Olympique Lyon yönetimi, Paris’in birçok noktasını tehdit eden protestolardan dolayı taraftarlarını tehlikeye atmak istemedi.

        PARİS POLİS MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARAR

        Fransa Ligue 1’de 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanıp erteleme isteğinde bulunulan Paris Saint-Germain - Olympique Lyon karşılaşması program sıkışıklığından dolayı reddedilmişti. Paris Polis Müdürlüğünün protestolar sebebiyle yayınladığı emir ile erteleme kararı verilen maç 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.30’da başlayacak.

        REKLAM

        BALLON D'OR TÖRENİ İLE AYNI GÜN

        Ballon d'or töreni ile ertelenen PSG - Olympique Lyon maçı aynı güne denk geldiği için aday olan PSG futbolcuları ödül törenine katılamayabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yasal Bahis şirketlerini 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen şüpheli tutuklandı

        Ayşe GÜREL- Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL (DHA) - Spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek, skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı tespit edilen 'Spordata' isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını 12 milyon lira zarara...
        #psg
        #lyon
        #Ligue 1
        #Fransa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek