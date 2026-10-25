Real Madrid'de Thibaut Courtois El Clasico'da yok!
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak. El Clasico öncesi eflatun-beyazlılarda grip olan Thibaut Courtois'nın maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 13:52 Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 10. hafta karşılaşması El Clasico'ya sahne olacak... Dev mücadelede Barcelona sahasında Real Madrid'i ağırlayacak...
REAL MADRID'DE COURTOIS ŞOKU
Karşılaşma öncesi Real Madrid'de 34 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Eflatun-beyazlılar deneyimli kalecinin yerine Illia Voloshy'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.
Mücadele öncesi 9'da 9 yapan Barcelona, 27 puanla lider konumda bulunuyor. 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor...
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? EL CLASICO HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya'daki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren El Clasico heyecanı, bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Hakem Jose Munuera'nın yöneteceği maç, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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