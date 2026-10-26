Rusya Milli Takımı'ndan Aleksey Batrakov'a davet!

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Rusya, Kasım ayında özel maçlarda Özbekistan ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü Valery Karpin, bu maçlar için 36 kişilik geniş bir aday kadro açıkladı.

Galatasaray'dan Batrakov da açıklanan aday kadroda yer aldı.

21 yaşındaki Batrakov, Rusya Milli Takımı'nda şu ana kadar 15 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.