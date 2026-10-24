Salah, deplasman hasretini bitirmek istiyor!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede gözler, ligde kaydettiği 8 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Muhammed Salah’ta olacak.

Karadeniz ekibinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında goller atarak rakip fileleri boş geçmeyen Salah, iç sahada 7 gol ve 2 asist katkısı verdi.

Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen Mısırlı futbolcu, Trabzonspor ile çıktığı 4 deplasmanda ise sadece 1 gol atabildi. Trabzonspor’un, Amed Sportif Faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol atan deneyimli futbolcu, Kasımpaşa, Konyaspor ve Samsunspor filelerini ise havalandıramadı.

REKLAM

KARADENİZ DERBİSİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Trabzonspor’un deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Karadeniz derbisinde Salah’ın performansı, bordo-mavililerin hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. Evinde yakaladığı yüksek gol temposunu deplasmana da taşımak isteyen Mısırlı yıldız, Karadeniz derbisinde takımının en önemli gol silahı olacak. İç sahada ortaya koyduğu performansı deplasman maçlarını da taşımak isteyen yıldız oyuncu gol krallığı yarışında da zirveyi bırakmamak için mücadele edecek.