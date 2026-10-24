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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Amed Sportif Faaliyetler Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. 73'te Gift Orban (p) ve 83. dakikada Dia Sabia'nın golleriyle 1-0'dan geri dönen Amed SK, puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla lider oldu. Ligde oynadığı son 7 maçın 7'sinde de yenilen Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Samsunspor'da 37. dakikada Afonso Sousa kırmızı kart görürken, Amed SK'da da 61'de Mbaye Diagne kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        Amed SK, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed SK kozlarını paylaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu.

        Konuk ekibe 1-0 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri 73'te penaltıdan Gift Orban ve 83. dakikada Dia Sabia kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 21'de Logi Tomasson attı.

        Karadeniz temsilcisinde Afonso Sousa, 37. dakikada kırmızı kart gördü. Diyarbakır temsilcisinde de golcü futbolcu Mbaye Diagne, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından maç fazlasıyla zirveye yükselen Amed SK, puanını 20'ye çıkardı. Üst üste 7. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 4 puanla 17. sırada kaldı.

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        Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Başakşehir'e konuk olacak. Amed SK, Eyüpspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13’üncü dakikada Orban’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Bilal Bayazıt son anda kornere çıkarttı.

        19’uncu dakikada Saba’nın derinlemesine pasıyla buluşan Orban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleye çektiği şutu kaleci Bilal Bayazıt kornere çıkarttı.

        21’inci dakikada Coulibaly’nin yerden ceza sahasına gönderdiği topun gelişine vuran Tomasson’un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

        41’inci dakikada Tomasson’un pasıyla buluşan Bayo ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

        49’uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ballet’in kaleye çektiği şutta top yan direğe çarparak auta çıktı.

        53’üncü dakikada Krasniqi’nin pasıyla buluşan Orban’ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla direğin üstünden auta çıktı.

        74’üncü dakikada Orban’ın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

        83’üncü dakikada Orban’ın pasıyla buluşan Saba’nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-2

        90+4'üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Jarju'nun ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut kaleci Lafont'a ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

        Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

        STAT: 19 Mayıs

        HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Suat Güz

        SAMSUNSPOR: Bilal Bayazıt, Mendes (Dk. 85 Mustafa Haluk Tan), Erakovic, Guarino (Dk. 85 Jarju), Drapinski (Dk. 71 Yunus Emre Çift), Tomasson, Sekongo (Dk. 79 Samed Onur), Watt, Coulibaly (Dk. 73 Tavsan), Sousa, Bayo

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont, Krasniqi (Dk. 75 Gökhan Gül), Dellova, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 46 Diagne), Ballet (Dk. 86 Mehmet Yeşil), Saba (Dk. 89 Miraç Acer), Khalil (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Orban

        GOLLER: Dk. 21 Tomasson (Samsunspor) – Dk. 74 Orban (Pen), Dk. 83 Saba (Amed Sportif Faaliyetler)

        SARI KARTLAR: Bilal Bayazıt, Yunus Emre Çift, Tavsan (Samsunspor) – Saba, Furkan Soyalp, Dellova (Amed Sportif Faaliyetler)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 37 Sousa (Samsunspor) – Dk. 61 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

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        #süper lig
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