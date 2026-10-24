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        Samsunspor'dan hakem tepkisi

        Samsunspor Yardımcı Antrenörü Danijel Jumic, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 yenildikleri Amed SK maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi. Portekizli oyuncu Afonso Sousa ve teknik direktör Nenad Bjelica'nın haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü söyleyen Jumic, "Afonso Sousa, rakibin 8 numaralı oyuncusunu alkışlıyor. Hakem kendisinin alkışlandığını zannederek ikinci sarıdan oyuncumuz atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hocamız hakeme herhangi bir şekilde kötü bir söz kullanmadı. Küfür ve hareket anlamında hiç bir söz söylemedi." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Samsunspor'dan hakem tepkisi!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

        HAKEM TEPKİSİ

        Maçın ardından Samsunspor'da maç sonrasında kırmızı kart gören Nenad Bjelica’nın yerine basın toplantına katılan Danijel Jumic, "Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Açıkçası söylenecek çok fazla şey yok. Maça iyi başlangıç yaptık. Agresif ve kompakt oynamaya çalıştık. İlk yarı doğru işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yakalamış olduğumu bir kaç tane pozisyon var. Genele baktığımızda takımın göstermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Kırmızı kart gören Afonso Sousa, rakibin 8 numaralı oyuncusunu alkışlıyor. Hakem kendisinin alkışlandığını zannederek ikinci sarıdan oyuncumuz atıyor. Hocamıza gösterilen kırmızı kartta ise hocamız hakeme herhangi bir şekilde kötü bir söz kullanmadı. Küfür ve hareket anlamında hiç bir söz söylemedi. Sadece hakeme, 'nasıl olurda rakip oyuncular sizi tebrik ediyor da bizim oyuncularımızın hiç biri gelip sizi tebrik etmiyor' diyor. Bunun dışında kötü söz kullanmamasına rağmen hakem hocamıza kırmızı kart gösterdi" dedi.

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        #Samsunspor
        #süper lig
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