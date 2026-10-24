Sarıyer: 0 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Ahmed Traore ve Cenk Tosun'un (p) golleriyle ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Fatih Karagümrük, puanını 16'ya çıkardı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 21:26 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sarıyer ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.i
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 28'de Ahmed Traore ve 60. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı.
Bu sonucun ardından üç maç sonra galibiyete uzanan Fatih Karagümrük, haftayı 16 puanla tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sarıyer ise 16 puanla 10. sırada yer aldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarıyer, Van Spor FK'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük, Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.
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