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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu'ndan TFF ve MHK'ye flaş sözler: Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir!

        Şekip Mosturoğlu'ndan TFF ve MHK'ye flaş sözler: Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir!

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulunda çarpıcı açıklamalara imza attı. Mosturoğlu, "Biz reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın tutuklanmış olması yıllardır karşı karşıya olduğumuz organize yapının adli mercilerce ortaya çıkarılması demektir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        "Haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir!"

        Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

        Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Türk futbolunda son dönemde yaşanan gelişmelere dair açıklamada bulundu.

        Fenerbahçe'nin söz konusu "düzen" hakkında uzun yıllardır açıklamada bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu hatırlatan Mosturoğlu, "İçinde bulunduğumuz ay içinde Türk futbolunda önemli gelişmelere şahit olduk. Bizler bu konuları dile getirirken rakiplerimiz bunların gerçekle örtüşmediğni söylüyorlardı. Fenerbahçe Kulübüne ve kulübü temsil eden kişilere bu süreçte çok büyük, rekor cezalar verildi. Bu cezaların tamamı Türkiye futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilmiş cezalardır. Bu cezalar tarihte başka hiçbir kulübe verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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        Fenerbahçe'nin, rakipleri tarafından uzun yıllardır sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçlandığını aktaran Mosturoğlu, şöyle devam etti:

        "Yıllardır bu kürsüden yaptığımız konuşmalarımızda haykırdığımız 'Türk futbolunda gözlerimiz önünde trajik bir tiyatro oynanıyor' sözlerimiz gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Biz reform şart dedikçe bizleri sportif rekabet hırsıyla hareket etmekle suçladılar. Bugün haklılığımız acı şekilde tescil edilmiştir. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın tutuklanmış olması yıllardır karşı karşıya olduğumuz organize yapının adli mercilerce ortaya çıkarılması demektir. Liyakatin unutulduğu, maç almanın MHK Başkanı'nın 2 dudağı arasında olduğu bir iklimde adil oyundan bahsedilemez. Tutuklu bulunan MHK başkanının kişisel tercihleriyle görev alan hakemler, küme düşenleri ve şampiyonları belirlemiştir."

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        Hakemlerin iç işleriyle ilgili ifadeler verdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Mosturoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bizler bu hakemlerin yaşadıklarını tüm boyutlarıyla savcılık makamıyla paylaşmasını bekliyoruz. Hakemlik müessesesinin amatörden Süper Lig'e kadar nasıl bır kayırmacılık, haksızlık sarmalına girdiği görülmektedir. Hakemlerin şike ve teşvik suçundan tutuklandığı süreçte kimse adil oyundan bahsedemez. Temennimiz yapılacak etkin soruşturma kapsamında işlendiği düşünülen suçların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Hukuki süreçler geliştikçe bu sürece dahil olacağız. UEFA'nın Türk futbolundaki olağanüstü gelişmelere bakarak gözlemci gönderdiği bir dönemdeyiz. Rakiplerimizin TFF veya MHK için attıkları istifa çığlıkları adil olmayan düzeni değiştirmek için değil, kendi çıkarlarına döndürmek içindir. İsteğimiz nettir. Kişilerin değil, bu sistemin kökten değişmesidir. Güvenin kuruma ve sisteme karşı duyulması gerektiğidir. Türk futbolunun bu düzenle ileriye gitmesi mümkün değildir. Türk futbol sisteminde kurumsal köklü değişiklik için bir araya gelmezsek Türk futbolu UEFA denetimine girmekten kurtulamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, bozuk düzene karşıdır."

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        #fenerbahçe
        #divan kurulu
        #Şekip Mosturoğlu
        #aziz yıldırım
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