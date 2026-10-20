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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Sakatlıklar bu sene bizim için bir klişe haline geldi

        Selçuk İnan: Sakatlıklar bu sene bizim için bir klişe haline geldi

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu sezon çok fazla sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden de memnunum. Rakibe göre en iyi durumda olan ve kafamızda o pozisyon için en uygun oyuncu kimse onu oynatmaya çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sakatlıklar bizim için klişe haline geldi"

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Körfez Brunga Tesisleri’ndeki idmanda Teknik Direktör Selçuk İnan da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "FUTBOLDA KAZANMAK DA VAR KAYBETMEK DE VAR"

        İlk olarak geçtiğimiz hafta iç sahada kaybettikleri Göztepe maçı ile ilgili konuşan Selçuk İnan, "Gönül isterdi ki içerideki Göztepe maçını kazanalım. Ama futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. En nihayetinde güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her alanda, teknik olarak üstün olduğumuz bir maçı kazanamadık. Maalesef futbolun güzelliği de bu. Her maç, her puan ligimizde çok değerli. Bunun da farkındayız. Yıllardır istikrarını sürdüren bir takıma karşı oynayacağız. Alanyaspor, ligin önemli takımlarından. Belli bir oyun planı olan bir takım. Dolayısıyla ona göre hazırlanacağız. Son oynadığımız Göztepe maçında da üçlü savunma vardı. Alanyaspor'un da üçlü savunmayla karşımızda olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı hem üçlü hem de dörtlü savunmaya göre yapacağız. İnşallah iyi bir mücadeleyle oradan mutlu döneriz" ifadelerini kullandı.

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        "SAKATLIKLAR MAALESEF BU SENE BİZİM İÇİN BİR KLİŞE HALİNE GELDİ"

        Sakatlıklara da değinen İnan, takım içinden çözüm alternatifleri bulmaya çalıştıklarını aktardı. Başarılı teknik adam, "Maçın durumuna ve rakiplerin analizine göre oyuncu tercihlerimiz oluyor. Massadio Haidara uzun bir süre aramızda olamayacaktı. Mate dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Onun fiziksel durumuna bakacağız. Risk olup olmadığı doktorlar ve sağlık ekibi tarafından netleşirse onunla da başlama ihtimalimiz olabilir. Tanguy Zoukrou birkaç hafta aramızda olmayacak. Bruno Petrovic yarın koşulara başlıyor. Zannediyorum ki 2-3 hafta içinde inşallah aramızda olur. Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi. Her hafta bize sakatları soruyorsunuz bu da bizim eksiğimiz. Artık bunu biliyoruz. Ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden de memnunum. Rakibe göre en iyi durumda olan ve kafamızda o pozisyon için en uygun oyuncu kimse onu oynatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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        #selçuk inan
        #Kocaelispor
        #süper lig
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