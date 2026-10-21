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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek!

        Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için imza töreninin 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te düzenleneceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:54 Güncelleme:
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        TFF'den Sergen Yalçın için imza töreni!

        A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.

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        #TFF
        #sergen yalçın
        #imza töreni
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