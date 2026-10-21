Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için imza töreninin 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te düzenleneceğini açıkladı.
Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:54 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın imza töreni düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek tören, saat 14.00'te başlayacak.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da törende hazır bulunacak.
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