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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ekibi belli oldu

        A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın ekibinde görev yapacak isimler belli oldu. İşte Yalçın'ın teknik ekibi ve görev dağılımı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        Sergen Yalçın'ın teknik ekibi belli oldu!

        A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın ekibinde görev alacak isimler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yalçın'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

        Teknik Ekip Koordinatörü: Serhat Mert

        Yardımcı Antrenör: Murat Kaytaz

        Atletik Performans Antrenörleri: Niyazi Eniseler ile Emre Gürbüz

        Kaleci Antrenörü: Erol Ayçiçek

        Maç ve Performans Analistleri: Tarık Yiğit Egeli ile Okan Aydıner

        Yardımcı Maç ve Performans Analisti: Muhammet Nuri Püren

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        #sergen yalçın
        #Milli Takım
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