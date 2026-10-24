Shakhtar Donetsk: 0 - Zorya Luhansk: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE SONUCU
Ukrayna Ligi'nin 10. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Zorya Luhansk'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber puanı eşit olsa da ikili averaj nedeniyle liderliği Polessya'ya kaptıran Arda Turan'ın öğrencileri, haftayı 25 puanla tamamladı. Zorya Luhansk ise puanını 15'e çıkardı.
Giriş: 24 Ekim 2026 - 20:04 Güncelleme:
Ukrayna Ligi'nin 10. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'ı ağırladı.
Arena Lviv'de oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ikili averajda geride kalması nedeniyle liderliği Polessya'ya kaptıran Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 25'e çıkardı. Zorya Luhansk ise haftayı 15 puanla tamamladı.
Ukrayna Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i ağırlayacak. Zorya Luhansk, Epitsentr'yi konuk edecek.
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