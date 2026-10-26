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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan Rizespor maçı sonrası dostluk mesajı

        Ertuğrul Doğan'dan Rizespor maçı sonrası dostluk mesajı

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakanın ardından misafirperverliklerinden dolayı Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek, "Trabzon ve Rize, rekabetin sahada kaldığı, dostluğun ise her zaman kazandığı iki kardeş şehirdir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Ertuğrul Doğan'dan dostluk mesajı

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan ve yönetim kurulu üyelerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

        Doğan açıklamasında, "Öncelikle Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Sayın Ali Zeki Saruhan başta olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha gördük ki; Trabzon ve Rize, rekabetin sahada kaldığı, dostluğun ise her zaman kazandığı iki kardeş şehirdir. Karadeniz insanının misafirperverliğini, samimiyetini ve birbirine olan bağlılığını tüm Türkiye'ye bir kez daha göstermiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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        "GÖNÜL BAĞI HER ZAMAN DAİM OLACAKTIR"

        Futbolda kazanmanın ve kaybetmenin doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Futbolda yenmek de var, yenilmek de Ancak bu iki şehir arasındaki kardeşlik, dostluk ve gönül bağı her zaman daim olacaktır. Hepimizin ortak sorumluluğu, bu güçlü bağları korumak ve hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmemektir. Bu vesileyle Çaykur Rizespor Kulübü'nün değerli başkanına ve tüm yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyor; Trabzon'da oynayacağımız karşılaşmada kendilerini aynı samimiyet, dostluk ve misafirperverlikle ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.

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        #trabzonspor
        #Ertuğrul Doğan
        #rizespor
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