Trabzon'daki dev maçın VAR hakemi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev mücadelede karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.
Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:09 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev mücadelede kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği kritik müsabakanın VAR hakemi de açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Trabzon'daki dev maçın VAR hakemini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Raul Martin Gonzalez Frances olarak belirledi. Maçın AVAR'ı ise Özer Özden oldu.
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