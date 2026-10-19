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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş Trabzon'daki dev maçın VAR hakemi belli oldu!

        Trabzon'daki dev maçın VAR hakemi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev mücadelede karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Trabzon'daki dev maça İspanyol VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev mücadelede kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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        Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği kritik müsabakanın VAR hakemi de açıklandı.

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) Trabzon'daki dev maçın VAR hakemini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Raul Martin Gonzalez Frances olarak belirledi. Maçın AVAR'ı ise Özer Özden oldu.

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        #trabzonspor
        #beşiktaş
        #süper lig
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