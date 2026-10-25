Thomas Reis: Şimdi tüm odağımız Çaykur Rizespor!
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Futbolcularından her antrenmanda yüzde 100 performans beklediğini belirten Reis, tüm odaklarını Çaykur Rizespor maçına verdiklerini aktardı.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:36 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Lig’nde bordo-mavili takımın başında çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5’te 5 yaparak önemli bir çıkışa imza atan Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Her antrenmanın gelişim için bir fırsat olduğunu vurgulayan Reis, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde 100’ünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız Pazartesi günkü maçta" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
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