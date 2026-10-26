Udinese: 0 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan, deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendi. Christian Pulisic ve Omari Hutchinson'un attığı gollerle ligde üst üste 2. kez galibiyet alan Milan, puanını 18'e çıkardı. Udinese ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Giriş: 26 Ekim 2026 - 01:38 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan, Udinese'ye konuk oldu. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Milan oldu.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 6'da Christian Pulisic ve 65. dakikada Omari Hutchinson attı.
Bu sonucun ardından Milan haftayı 18 puanla 4. sırada tamamlarken, Udinese ise 4 puanla 17. sırada yer aldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Udinese, Parma'ya konuk olacak. Milan, Bologna'yı ağırlayacak.
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