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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası sona erdi. Turnuvadaki temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:22 Güncelleme:
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında karşılaşmalar tamamlandı.

        Kauno Zalgiris'i 4-0 yenen Brighton, ilk haftayı averajla zirvede bitirdi. Ligdeki tek Türk temsilcisi Trabzonspor ise ilk hafta sonunda üçüncü sırayı aldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0

        Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1

        Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

        KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4

        Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1

        Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1

        Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1

        CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2

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        Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0

        Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1

        Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

        Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2

        Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0

        Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0

        Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0

        Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0

        Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

        Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1

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