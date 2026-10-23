Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı. Organizasyondaki temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

        Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

        Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5

        Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0

        Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5

        Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1

        REKLAM

        Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3

        Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0

        Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4

        Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2

        Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2

        Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1

        Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

        Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0

        Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0

        Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4

        Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1

        Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0

        REKLAM

        Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da park halindeki cipte kanlı infaz

        İstanbul'da, park halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda araç içerisinde oturan 44 yaşındaki Eser Aktaş hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı (DHA)

        #Konferans Ligi
        #trabzonspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Fırtına evinde esti gürledi!
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        EuroLeague'de Türk derbisi Anadolu Efes'in
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?