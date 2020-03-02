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Türkiye'de 81 ilde önde gelen sivil toplum kuruluşları, İdlib'e yönelik başlatılan Bahar Kalkanı harekatına destek açıklaması yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından 7 bölgeden STK temsilcileri destek mesajlarını verdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, "Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı" diye sözlerine devam eden Hisarcıklıoğlu, "Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekâtıyla ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

7 İLDEN CANLI BAĞLANTI

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından 7 ilden canlı bağlantı yapılarak, Bahar Kalkanı harekatına destek mesajları verildi.

Batman TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Demir, Denizli TO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Edirne TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Gaziantep SO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Hatay TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva destek mesajlarını açıkladı.

Diğer yandan Bahar Kalkanı harekatına destek veren diğer STK'lar şöyle:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD)

Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD)

Türk Veteriner Hekimler Birliği

Türkiye Barolar Birliği (TBB)

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)