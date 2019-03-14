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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 19 Eylül 2018 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, bir market zincirinin, fiyatlara usulsüz zam yaptığı ve etiket fiyatlarında ciddi artışlar olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Bu market zincirinin adını da söyleyen Ağaoğlu, stokçuluk iddiasını dile getirdi. Bu sözleri dikkate alan marketler zinciri ise Ağaoğlu’na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
MAHKEME: DERNEK ADINA AÇIKLAMA YAPMA YETKİSİ VAR MI?
Anadolu 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya davalı Aydın Ağaoğlu ve avukatları ile davacı marketler zinciri avukatı katıldı. Davacı şirket, “Beyanlar gerçeğe aykırıdır” deyince Ağaoğlu’nun avukatı da, “Müvekkilimiz Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Onursal Başkanı'dır. Dernek adına açıklama yapmaya yetkilidir” diye yanıt verdi. Mahkeme, derneğe yazı yazarak, Aydın Ağaoğlu’nun dernek adına açıklama yetkisinin bulunup bulunmadığının sorulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.
“TESPİT YAPTIK, ELEŞTİRİDE BULUNDUK”
Duruşma sonrası açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketiciyi bilinçlendirmenin görevi olduğunu söyledi. Zincir marketlerin etiket fiyatlarında ciddi artışlar, gramaj oyunları, gizli zamlar olduğuna dair çok sayıda ihbar geldiğini anlattı. Piyasaya çıkarak tespit yaptıklarını belirten Ağaoğlu, “Bu konuda da eleştiride bulunduk. Dolar geriye geldi fiyatlar bir türlü geriye gelmedi” dedi.
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