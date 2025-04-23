Su içmenin de doğru zamanları da varmış! Peki ne zaman su içilmeli?

Birçok kişi susadığında su içer ama uzmanlara göre bu alışkanlık yeterli değil. Su içmenin zamanı, vücudun tepkilerini doğrudan etkileyen bir faktör. Özellikle sabah saatleri ve öğünlerden önce tüketilen suyun, sağlık üzerinde mucizevi etkileri var!

SABAH KALKAR KALKMAZ SU İÇMENİN ÖNEMİ

Uyandıktan sonra ilk iş olarak içilen bir bardak su, gece boyunca yavaşlayan metabolizmayı hızlandırır. Vücut, uykudayken susuz kalır ve bu durum, sabah saatlerinde halsizlik ve baş ağrısına yol açabilir. Güne suyla başlamak, hücrelerin yeniden oksijenlenmesini sağlar, iç organları çalışmaya hazır hale getirir ve sindirim sistemini uyarır.

Ayrıca sabahları aç karna su içmek, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler. Japonya’da yaygın olan “sabah su terapisi” bu alışkanlığı bilimsel temellere dayandırarak yaygınlaştırmıştır.

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ÖĞÜNLERDEN ÖNCE SU İÇMEK NEDEN FAYDALI?

Ana öğünlerden yaklaşık 30 dakika önce su içmek, sindirim sistemini harekete geçirerek mideyi yemeğe hazırlar. Bu alışkanlık sayesinde mide asidinin dengesi sağlanır ve hazımsızlık gibi sorunlar azalır. Ayrıca öğünden önce su içmek, iştahı kontrol altına alarak daha az kalori tüketilmesine yardımcı olabilir.

Birçok diyetisyen, kilo vermek isteyen bireylerin öğünlerden önce su içmesini önerir çünkü bu basit alışkanlık, uzun vadede kilo kontrolüne katkı sunar. ÖĞÜNLERDEN HEMEN SONRA SU İÇMEK DOĞRU MU? Yaygın inanışın aksine, yemek yer yemez su içmek sindirimi bozmaz. Ancak aşırı su tüketimi mide içeriğini seyreltip sindirim enzimlerinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle yemek sonrası su tüketimi konusunda dikkatli olunmalı ve su, yudum yudum içilmelidir. REKLAM EGZERSİZDEN ÖNCE VE SONRA SU TÜKETİMİ Fiziksel aktivite öncesinde ve sonrasında su içmek, kasların sağlıklı çalışması ve terle kaybedilen sıvının yerine konması açısından büyük önem taşır. Egzersizden yaklaşık 30 dakika önce içilen bir bardak su, performansı artırırken, sonrasında içilen su ise kas kramplarını önlemeye yardımcı olur. Su kaybı, sadece fiziksel dayanıklılığı değil, bilişsel fonksiyonları da etkiler. Bu yüzden egzersiz rutininin ayrılmaz bir parçası su tüketimi olmalıdır. GECE YATMADAN ÖNCE SU İÇMENİN AVANTAJLARI Gece uyumadan önce az miktarda su içmek, vücudun toksin atma sürecini destekler. Ancak bu miktarın fazla olmaması gerekir çünkü gece boyunca idrara çıkma ihtiyacını artırarak uykunun bölünmesine neden olabilir.