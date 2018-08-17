Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Su Soley, 'Drama Köprüsü' adlı türküyü akustik piyano ve elektro gitar yardımıyla yeniden yorumlayarak adından söz ettirdi. Habertürk'ten Arif Hür'e konuşan genç müzisyen, "Türküleri her zaman değerli bulup, çok sevmişimdir. Türkülerin naif bir tarafı var. Hayran olduğum eserlerden birini seslendirmek beni hem mutlu etti hem de heyecanlandırdı" şeklinde konuştu.

Şarkıya kattığı yoruma değinen şarkıcı, "Türkünün tatlı bir tınısı var. Benim yorumum; yumuşak, samimi, kararlı ve olgun oldu. Bu havanın oluşmasında canlı performans kaydı etkili oldu" dedi. 'Drama Köprüsü' adlı türkünün kendisi için özel bir anlam taşıdığının altını çizen Su Soley , "Rahmetli dedem Kavala'ya Debre'den gelmiş. Drama Köprüsü'nü pek severmiş. Bu türkü çalınsa mutlaka eşlik eder, biraz keyifliyse kalkıp oynarmış. O yüzden bu türküyü ona armağan ediyorum" ifadesini kullandı.

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