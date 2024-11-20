Su sorunu çözülünce kadınlar 300 fidan dikti

Kars'ın Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kayaköprü köyünün uzun yıllar süren su sorunu yapılan çalışmayla çözüldü.

İlkokul, ortaokul ve lisenin yanı sıra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) bulunan, tarım ve hayvancılık yapılan köyde kaz üretimi de önemli yere sahip. Yörenin büyük köylerinden biri olan Kayaköprü’de içme suyu sorununun çözülmesiyle kadınlar, hatıra ormanı kurmak için harekete geçti.

Kadınlar, Sarıkamış Orman İşletme Şefliğinden temin ettikleri fidanları "Kadınlar Hatıra Ormanı" adını vermeyi planladıkları su deposu çevresindeki bölgede toprakla buluşturdu. 7'den 70'e herkesin destek verdiği fidan dikmeye bastonuyla gelen Pamuk Özbek (90), köylerindeki su sorunun çözülmesine sevindiğini söyledi. Köylerinin yeşillendirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Özbek, "Susuzluk yüzünden çok çile çektik. Su olmadan işlerimizi yapmak zordu. Yıllarca keşke suyumuz olsa diye temennide bulunduk. Şimdi suyumuz var, mutluluğumuzu ağaç dikerek göstermek istedik" diye konuştu.