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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su Verimliliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 06:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 06:45
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        Su Verimliliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

        Yönetmelik kapsamında suyun verimli kullanılması için hedeflenen bazı maddeler şu şekilde:

        - Suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik olarak mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere üç farklı seviyede Su Verimliliği Belgesi verilecek,

        - Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimini teşvik edilecek,

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        - Yönetmelik kapsamında 'Akıllı Su Verimliliği Yönetim Sistemi' kurulacak,

        - Sistem ile su verimliliği uygulamalarında veri yönetimini güçlendirilecek ve sürecin etkin takibi sağlanacak,

        - Suyun korunması ve verimli kullanımı için oluşturulacak dijital altyapı ile su yönetiminde kalıcı bir dönüşüm gerçekleştirilecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Resmi Gazete
        #su verimliliği yönetmeliği
        #ibrahim yumaklı
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