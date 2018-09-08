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20 gün sonra tekrar eski haline dönecek
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Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde alg patlaması

“Saklı Cennet” olarak adlandırılan Samsun’un Ayvacık ilçesinde Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Suat Uğurlu Baraj Gölü'nü alg (su yosunu) kapladı. Yetkililer durumun normal olduğunu söylese de bölgeye gidenler büyük şaşkınlık yaşıyor

08.09.2018 - 10:58 | Güncelleme: İHA

Suat Uğurlu Barajı, 1975 ila 1982 yılları arasında sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla Yeşilırmak üzerinde inşa edildi. Türkiye’nin 78’nci büyük hidroelektrik santrali, Samsun’un ise 6’ncı büyük enerji santralı olan Suat Uğurlu Barajı’nda yosun patlaması meydana geldi. Ayvacık ilçesinde yaklaşık 10 kilometrekare alanı dolduran barajda henüz belirlenemeyen bir sebeple oluşan yosunlar nedeniyle suyun rengi yeşile döndü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, barajda bir alg yapılanması meydana geldiği ve suyun her yaz ayında yosun tuttuğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre, konu hakkında açıklama yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, “Teknik olarak HES amaçlı tüm baraj göllerinde görülen genel bir durumdur. Baraj göllerinde su fazla beklediği zaman ve sıcakların da etkisiyle gölün tabanındaki alg yapılanması tetikleniyor. Ayrıca göl havzasına yağmurlar ile birlikte ilaç ve gübrelerin de gelmesiyle kimyasal tepkimeler oluşarak, yılın bu aylarında bu durum meydana geliyor. Bu alg patlamasının doğal bir durum olduğu belirtiliyor. Çözümünün ise zor olduğu söyleniyor. Uzmanların çözüm önerileri var. Gölün tamamen boşaltılarak dibinin taranması gibi bazı çözümler var ancak bunlar kolay değil. Temizlenmesi biraz zor. Barajların da belirli bir ömrü var. Bu barajımız 40 yıldır var. Bu tür negatif şeyler maalesef görülebilmekte. Tabii bu geçici bir olay. Gölün rengindeki değişim 20 günlük bir süreden sonra tekrar eski rengine dönüyor” dedi.
Bölgedeki vatandaşlar ise barajda oluşan yosun nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını dile getirdiler.

 

 

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