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Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler? Suç Çetesi filmi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 22.45'te yayınlanacak Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Amy Josh Brolin ve Ryan Gosling gibi oyuncuların yer aldığı Suç Çetesi filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Suç Çetesi

Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler? Suç Çetesi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Suç dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Kanlı Dövüş filminin detayları...

SUÇ ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1949 Los Angeles kenti zalim ve doğuştan kalpazan Mickey Cohen'in (Sean Penn) kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve kadın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır. Los Angeles Polis Departmanında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemezken birime dışarıdan destek vermekle görevlendirilen Teğmen John O'Mara (Josh Brolin) and Jerry Wooters (Ryan Gosling),Cohen'in işlerine çomak sokmayı becerebilecek midir?

Suç ve dram türlerini harmanlayan filmin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosu ise Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin ve Sean Penn gibi yıldızlardan bir araya geliyor.

SUÇ ÇETESİ OYUNCULARI KİMLER?

Gangster Squad, Türkçe adıyla Suç Çetesi, senaryosu Beall Will tarafından yazılan ve Ruben Fleischer'ın yönetmenliğini yaptığı 2013 ABD yapımı aksiyon suç filmidir. Filmde Josh Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Nick Nolte, Emma Stone, Anthony Mackie, Giovanni Ribisi, Michael Peña ve Robert Patrick rol almıştır.

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