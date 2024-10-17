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        Suç makinesi cezaevinden izinli çıktı genç kızı taciz etti

        Ankara'da iki gün önce 17 yaşındaki bir kıza minibüste cinsel tacizde bulunan Ö.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ö.S'nin cezaevinden izinli çıktığı, toplam 26 suç kaydının bulunduğu ve bu suçlarda 9'unun 'cinsel taciz ve cinsel saldırı' suçu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:01
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        Cezaevinden izinli çıktı genç kızı taciz etti
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        Ankara'da iki gün önce AŞTİ'den Sincan yönüne giden bir minibüste 17 yaşındaki P.G. isimli kız, Ö.S. tarafından taciz edildi. Genç kız bu anları cep telefonu ile kayda alıp, tepki gösterdi.

        Bunun üzerine panikleyen Ö.S. minibüsten inerek kaçtı. Sosyal medyada yayılan görüntü üzerine polis ekipleri mağdur kıza ulaşarak, kızın ifadesini aldı. P.G'den alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyetine bağlı ekipler, şüpheliyi dün Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

        26 SUÇ KAYDINDAN 9'U 'CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRI'

        Gözaltına alınan Ö.S'nin Yozgat cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ayrıca şüphelinin toplam 26 suç kaydının bulunduğu ve bu suçlarda 9'unun 'Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı' suçu olduğu öğrenildi. Ö.S. isimli şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

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        #ankara
        #suç
        #cinsel taciz
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