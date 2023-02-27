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Ayakkabılarınızın üzerine bir havlu koyun ve ardından ütüyü buhar moduna geçirin ve mümkün olan en düşük sıcaklığa ayarlayın. Ütü sıcakken havluyu ayakkabının kirli hasarlı bölgesinin üzerine gezdirin ve ardından havluyu alıp alanın üzerine fırçalayın. Yüksek ısının ayakkabılara zarar verebileceğine dikkat edin. Bu nedenle ütüyü asla doğrudan ayakkabının üzerine koymamalısınız.

Evde Süet Ayakkabı Temizleme Yöntemleri

Severek kullandığımız süet ayakkabıları kendi bulunduğumuz yöntemlerle temizlemek de mümkün. Temizleme işlemine geçmeden önce süet ayakkabıların hassas olduğunu unutmamak gerekiyor. Süet ayakkabıları temizlemeden önce, ayakkabının orijinal halini koruması ve ayakkabıyı temizlerken şeklini kaybetmemesi için gazeteleri buruşturup ayakkabının içine doldurmalısınız. Kir çıkarmada, leke çıkarmada yapılan hatalar ayakkabı kalitesinin geri dönülmez şekilde bozulmasına neden olur. İşte, evde süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Süet ayakkabınızda çizgiler olduğunu düşünüyorsanız, dairesel hareketlerle diş fırçası kullanarak yüzeyi tekrar düzeltebilirsiniz. Temizleme aşamasında plastik diş fırçaları genellikle en iyi seçenektir. Süet ayakkabıların yüzeyini tekrar düzeltmek için bir havlu da kullanabilirsiniz.

Bazen süet ayakkabıların üzerinde donmuş ve çok sert bir malzeme kalır, böyle bir durumda körelmiş bir kahvaltı bıçağı kullanarak süet ayakkabılardan oluşan kalıntıları çıkarabilirsiniz. Bunu yavaşça yapın. Sağlıklı ve temiz kısımlara bıçakla dokunmamaya dikkat edin, plastik bıçak veya törpü de kullanabilirsiniz. Kullandığınız nesnelerin kenarlarının çok keskin olmamasına dikkat edin çünkü bunlar ayakkabıya zarar verebilir.

Süet ayakkabılardaki lekeleri temizlemek için temiz beyaz bir bezi beyaz sirkeye batırın ve leke tamamen çıkana kadar bezle lekeye hafifçe vurun. Bunun için doğal beyaz sirke kullanın. Ayrıca mürekkep lekelerini çıkarmak için sirke kullanmak faydalıdır.

Süet Ayakkabı En Kolay Temizleme Yöntemleri

Süet ayakkabı ıslandığında tabanı ve tüyü sertleşir, temizlenemeyen koyu lekeler oluşur. Süet eşyaları temizlemek için özel aletler - fırçalar ve süngerler gerekiyor. Ayakkabınız kirli ve lekeliyse ıslakken temizlemeyin, kurumasını bekleyin. Ayakkabılar iyice kuruduktan sonra yumuşak bir bezle veya yumuşak bir fırçayla veya kullanılmamış bir diş fırçasıyla nazikçe temizleyin.

Suni ve doğal süet, nubuktan yapılmış ayakkabılar, uygun bakım ile güzel görünümünü uzun süre koruyabilir. Ayakkabınızı temizledikten sonra eğer ayakkabınızda hala biraz kir varsa ayakkabılara özel parlatıcı spreyleri ayakkabınızın üzerine sıkın. Fakat her ihtimale karşı dikkatli olmak gerekiyor. Piyasada ayakkabınıza zarar verebilecek ve ayakkabınızın malzemesini bozabilecek spreyler var, bu yüzden bu tür spreyleri alırken dikkatli olun.

Sıvı lekeleri çıkarmak için ve ayakkabınıza zarar vermemek için kâğıt havlu ile ayakkabınızı kurulayın, ardından bir miktar su ve bulaşık deterjanı ile taban solüsyonu yapın ve solüsyonu ayakkabı lekesinin üzerine ve tabanına yumuşak bir fırça ile ovun. Leke hala çıkmadıysa bunu birkaç kez daha yapabilirsiniz. Bu yöntemde yumuşak bir diş fırçası kullandığınızdan emin olun. Fırçalayıp lekeyi çıkardıktan sonra ayakkabıyı nemi daha iyi emen bir havluyla kurulayın.

Süet Ayakkabı Makineye Atılır Mı?

Genel olarak ayakkabı üreticisinin ayakkabı kullanım talimatları süet ya da spor herhangi bir ayakkabının çamaşır makinesine girip girmeyeceğini gösterir. Ayakkabınızı yıkamadan önce yıkayacağınız ayakkabıya gelebilecek zararlar geri döndürülemez olabilir. Şekli ve estetiği bozulabilir. Risk faktörünü en aza indirmek için ise ayakkabı filelerini kullanabilir.

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