Sulama kanalına uçtu! Feci kaza!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, Sumbas ilçesinde tarımsal sulama kanalına bir otomobilin düştüğünü görenler durumu 112 ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede araç içerisinde kimseyi bulamadı.

Aramalar kanal içerisinde yoğunlaştı. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin kanala düştüğü noktanın ilerisinde su içerisinde Şeref Parmaksız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Parmaksız’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma sürüyor.