Ekipler bölgeden örnek aldı

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Sultangazi'de ormana bırakılan variller endişe yarattı

Sultangazi'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan variller, çevre sakinlerini tedirgin etti. Çevre sakinleri , kimyasal atık korkusu yaşarken, olay yerinde inceleme yapan ekipler bölgeye 'Tehlikeli atık alanı' yazısı astı.

01.11.2018 - 12:29 | Güncelleme: DHA

Sultangazi Merkez Habipler Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de "Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.



Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, "Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış" dedi.

 

Mahalle sakini Döndü Sevinç ise, ilgili kurumlara müracaat etiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İsmail Tuncer adlı vatandaş ise, varillerde bulunan sıvı maddelerin boya yapımında kullanılan kimyasal maddeler olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 14 dakika önce
    Denetim yok koruma yok ormanlar barajlar başı boş hep pislik çöplük buna ciddi el atılmalı
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