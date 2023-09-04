Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrildi.

"ARACIMIZ VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ"

Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Sümer Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuştu.