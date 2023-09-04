Sümer Ezgü ve ailesi Antalya'da kaza yaptı
Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobilin hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan olmadığı öğrenildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile çekme karavan devrildi.
Alınan bilgiye göre, Sümer Ezgü'nün kullandığı otomobil, Yazır mevkisindeki rampada kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarptı. Savrulan otomobil ve ona bağlı çekme karavan yola devrildi.
Sümer Ezgü, eşi ve iki çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Ezgü, kazanın ardından aracına bağlı karavanla seyahat ederken kaza geçirdiklerini söyledi.
"ARACIMIZ VE EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ"
Şiddetli rüzgarın etkisi ile kontrolü kaybettiğini ifade eden Sümer Ezgü, "Oğlum Berlin'de konservatuarı kazanmıştı. Oğlumu bırakmak için Almanya'ya gidiyorduk. Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü" diye konuştu.