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Suna Yıldızoğlu'nun acı günü

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun geçtiğimiz ayda babası vefat etmişti

Suna Yıldızoğlu'nun acı günü - Magazin haberleri

Son olarak SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Olga karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu annesi acısıyla sarsıldı.

Usta oyuncu vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığı mesajları yağdı.

GEÇTİĞİMİZ DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ

Yıldızoğlu'nun geçtiğimiz ay da babası Patrick William Eady yaşamını yitirmişti.

Suna Yıldızoğlu'nun babası aynı zamanda Yasemin Allen’in İngiltere'de yaşayan dedesiydi.

Suna Yıldızoğlu 1955'te İngiltere'de doğdu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy'dir.

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