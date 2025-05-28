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        Haberler Magazin Sunay Akın: İlhan Şeşen'in bisikleti Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor - Magazin haberleri

        Sunay Akın: İlhan Şeşen'in bisikleti Oyuncak Müzesi'nde sergileniyor

        İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucularından Sunay Akın, İlhan Şeşen ile ilgili bir anısını paylaşarak; usta müzisyenin bisikletinin Oyuncak Müzesi'nde sergilendiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:57
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        "Bisikleti müzede sergileniyor"
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        Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta müzisyen İlhan Şeşen, dün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Yakın dostunun ölümüyle yıkılan yazar Sunay Akın, ünlü sanatçı ile yaşadığı yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından anlattı.

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        Sunay Akın, İlhan Şeşen'in, daha önce müzisyen Fuat Güner'in kullandığı bisikleti satın aldığını ve bisikleti İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergilenmesi için kendisine verdiğini ifade etti.

        Sunay Akın, İlhan Şeşen ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: Telefonda İlhan Şeşen ustamızın sesi; "Sunay müzede misin?" Evet yanıtını verince kararlı bir ses tonuyla; "10 dakika sonra müzedeyim. Beni kapıda bekle. Beklemezsen durmaz giderim." İlhan ağabey neden böyle söylemişti? Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi… Neden öyle söylemişti? "Var bu işin içinde bir oyun" diyerek çıktım müzenin kapısına…

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        Sunay Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan ağabeydi gelen… Müzenin önünde bisikletinden indi ve şunları söyledi; "Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı; ‘Ağabey, senden önceki sahibi MFÖ’nün Fuat’ıydı" dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin" dedi ve gitti... Seslendim arkasından: "Ağabey, kapı önüne bunun için mi çağırdın beni?" Başını çevirerek; "Evet Sunay. Bir randevum var. Kapıda olmasaydın bisikletle gidecektim!"

        Sunay Akın, sözlerini şöyle tamamladı: O gün, sokağın ucuna kadar hayatımda tanıdığım en yaratıcı, en beyefendi ve bir o kadar da muzip insanın arkasından uzun uzun baktım… Güle güle canım ağabeyim, güle güle…

        (Not: Bisiklet İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergileniyor)

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        #sunay akın
        #İlhan Şeşen
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