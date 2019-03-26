O anlar kameraya böyle yansıdı

Merkeze bağlı Kendirli beldesinde esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı.

DHA'nın haberine göre, Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpeği için o sırada yoldan geçen Ömer Yıldız'dan yardım istedi. Yıldız, boğazına takılan lokma sonucu nefes almayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek ayılarak kendine geldi.

Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan edip, örnek davranışı için kendisine teşekkür etti.