Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat´ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat devam ediyor. DHA'nın haberine göre; Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında yola çıktı. Askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.

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