Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!

Şanlıurfa'da evinde öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), komşusu Demmam Zurer (28) tarafından bilezikleri için defalarca bıçaklandığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre dün meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman, eve gelen eşi tarafından kanlar içerisinde bulundu.

Olayın meydana geldiği evin balkonunda bulunan kan izi ile Zurer'den alınan örnekler uyuşunca ikinci kez ifadesi alınan Zurer, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Zurer, emniyetteki ifadesinde, "Olay günü komşumuz olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdim. Bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım. Sonra arka balkondan kaçarak evden çıktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demmam Zurer, tutuklandı.