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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suriyeli kadının katili komşusu çıktı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Bilezikleri için defalarca bıçakladı! Suriyeli kadının katili komşusu çıktı

        Şanlıurfa'da dün evinde vahşice öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman adlı kadının katili komşusu çıktı. Elsüleyman'ın bilezikleri için öldürüldüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:23
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        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
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        Şanlıurfa'da evinde öldürülen Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), komşusu Demmam Zurer (28) tarafından bilezikleri için defalarca bıçaklandığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre dün meydana gelen olayda, 1 çocuk annesi Nur Elsüleyman, eve gelen eşi tarafından kanlar içerisinde bulundu.

        İhbarla gelen ekipler, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Evdeki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, aynı binada oturan komşusu Suriye uyruklu Demmam Zurer'i gözaltına aldı. Zurer, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü.

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        BALKONDAKİ KAN İZİ ELE VERDİ

        Olayın meydana geldiği evin balkonunda bulunan kan izi ile Zurer'den alınan örnekler uyuşunca ikinci kez ifadesi alınan Zurer, cinayeti işlediğini itiraf etti.

        Zurer, emniyetteki ifadesinde, "Olay günü komşumuz olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdim. Bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım. Sonra arka balkondan kaçarak evden çıktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demmam Zurer, tutuklandı.

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