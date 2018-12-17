Eşme ilçesinde gece saatlerinde Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen 10 kişilik bir grup ile ilçede yaşayan Özgür E. ve Evren K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce gruptan bazıları, Özgür E. ve Evren K'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine yaralanan Özgür E. ve Evren K, olay yerine sevk edilen ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLÇEDE GERGİN GECE

Olayın duyulmasının ardından Eşme'nin merkezinde toplanan 100 kişilik bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere "Eşme'de Suriyeli istemiyoruz" sloganları atarak yürümek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, Suriyelerin oturduğu evlere sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri artırıldı. Polis öfkeli grubu evlerin olduğu bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

VALİ KOCABIYIK, İLÇEYE GELDİ

Gerginliğin sürdüğü ilçede polis yetersiz kalınca, il merkezinden Çevik Kuvvet, takviye polis ekipleri ve jandarma birlikleri destek olarak gönderildi. İlçe meydanında toplanan kalabalık, daha öncede benzer olayların yaşandığını belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi.

Olayın haber verilmesine üzerine ilçeye gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, öfkeli Kalabalığı ikna ederek dağılmalarını istedi. Bunun üzerine grup sessizce dağılırken, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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