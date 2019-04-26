Olay, Bursa'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bir sürücü kursu sahibi, küçük çocuğunu direksiyon başına geçirdi. O anları cep telefonu kamerasına çekip sosyal medyada paylaştı.

Çekilen görüntülerde, küçük çocuk trafikte araç sürüyor, babası da yanından müdahale ediyor. Videoda küçük çocuğun ayaklarının pedala yetişmediği ve direksiyona da hakim olamadığı görünüyor

Baba, karşı yönden araç yoğunluğunun olduğu gözlenen trafikte oğlunun ve kendisinin canını hiçe sayıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede yayılarak binlerce kişiye ulaştı. Video vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Bunu yapan kişinin binlerce kişiye trafik eğitimi veren bir sürücü kursunun sahibi olması da şaşkınlık yarattı.