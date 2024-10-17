Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bulunan bir sürücü kursunda akraba iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı’ndaki bir sürücü kursunda öğle saatlerinde akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenlerle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçak ve sopayla saldıran akrabalardan H.U, M.U, F.U, V.Y, N.S ve R.K yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan M.U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.