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        Haberler Magazin Suudi Arabistan, güzellik yarışmasına katıldı - Magazin haberleri

        Suudi Arabistan, güzellik yarışmasına katıldı

        Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci gönderdi. Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 17:51 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:54
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        Suudi Arabistan'dan devrim niteliğinde bir gelişme...
        Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci gönderdi. Bu durum, ülkede kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edildiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

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        Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen 'Miss & Mrs Global Asian' güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı.

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        Rumy al-Qahtani, 'Miss & Mrs Global Asian' 871 bin takipçisinin olduğu sosyal meda hesabından kombinlerini ve yarışma deneyimini paylaştı.

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        Rumy al-Qahtani, elbiseden, spor giyime ve geleneksel Suudi kıyafetlerine kadar çok çeşitli kıyafetlerle çekilen fotoğraflarını gözler önüne serdi.

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        Rumy al-Qahtani, duygularını; "Malezya'da düzenlenen yarışmaya katılmaktan onur duydum" şeklinde dile getirdi.

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        12 ülkeden 25 modelin katıldığı yarışmada kraliçe, Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo seçildi.

        #Rumy al-Qahtani
        #suudi arabistan
        #Güzellik Yarışması

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