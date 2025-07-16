Süveyda'da anlaşma sağlandı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son açıklamasında, çatışmayı sona erdirecek adımlar üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rubio'nun açıklamasının ardından, Suriye ordusuna ait bazı askeri araçların Süveyda'dan çekildiği bildirildi.

Askeri araçlar Süveyda'dan çekilirken, güvenlik güçlerinin şehre girmeye başladığı aktarıldı.

El-Arabiya'nın haberine göre, Suriye Savunma Bakanlığı, ordunun Süveyda'dan çekilmeye başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı gruplara yönelik operasyonların tamamlandığı ve ordu birimlerinin şehirden çekilmeye başladığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere dair yorum yapmamayı tercih etti.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, bir basın mensubunun Suriye ile ilgili sorusu üzerine "Bu konuda yorum yapamam" şeklinde yanıt vererek, sözü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bıraktı.

Marco Rubio, Suriye'de durumun karmaşık olduğunu ifade ederken çatışmayı sona erdirmeye doğru yol alındığına dair umut ettiğini belirtti. Rubio, taraflarla temas hâlinde olduklarını ve olayın sakinleşmesi yönünde ilerlediklerine inandığını belirtti.

ABD'li yetkililerin İsrail'in Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik saldırılarının ülkeyi yeniden istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği aktarıldı.

Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, İsrail'den Suriye ile doğrudan görüşmelere başlamasını istedi.

"Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi.

Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için ilerleme kaydedildiği ileri sürülerek, yaşanan olayların süreci baltalayacağı kaydedildi.

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın gerilimin azaltılması için dün ve bugün İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD'li yetkili "İsraillilere geri çekilip nefes almalarını söyledik." diyerek İsrail ile Suriye arasında doğrudan görüşmeler yapılmasını teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin dün de İsrail'den Suriye'ye saldırıları durdurmasını istediği ileri sürülmüştü.

Tel Aviv yönetiminin Şam ile ilişkilerini yeniden değerlendirmek üzere ABD ile "koordinasyon halinde" olduğu ancak bu süreçte İsrail'in Suriye ile "her türlü iletişimi kestiği" iddia edilmişti.

*Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir