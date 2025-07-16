İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı binasını vurdu.

İsrail ordusu da bir açıklama yaparak, başkent Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahının giriş kapısına hava saldırısı düzenlediğini ve bunun 'net bir mesaj' olduğunu duyurdu.

İsrail, ABD'li ortaklarıyla yakın bir bağ içinde hareket ettiklerini açıkladı. ABD basınına göre Başkan Trump ise İsrail'e saldırıyı durdurması gerektiğini iletti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da tüm taraflarla temas halinde olduklarını ifade etti.

Kentte 3 patlama meydana geldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarını akşam saatlerinde de sürdürürken, Şam kırsalına hava saldırıları düzenledi.

HİCRİ ANLAŞMAYI REDDETTİ

Suriye İçişleri Bakanlığı son açıklamasında, Süveyda'da sağlanan ateşkesi denetlemek üzere bir komite kurulduğunu, Süveyda'da yönetici ve memurların Süveyda halkının içinden kişiler olacağını duyurdu.

Süveydalı Dürzi liderlerden Hikmet el-Hicri ise, Suriye yönetimi ile herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti.

Dürzi dini liderlerinin bir kısmı ise yayımladıkları bildiri ile İsrail saldırganlığını kınadıklarını bildirdi. El-Cezire'ye konuşan Dürzi lider Yusuf el-Cerbu, Suriye devletine yapılan saldırının kendilerine yapılmış olarak gördüklerini dile getirdi. Patlamalar, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığının arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi. İlk patlamadan birkaç saat sonra Şam'da yine patlama gerçekleşti. Bu sefer çok daha ağır bir bombardıman yaşanırken, bir binanın yerle bir olduğu görülüyor. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde yaşanan iç çatışma nedeniyle kente hava saldırıları düzenliyordu. Kentte Dürzi güçleri ve hükümet güçleri çatışırken, İsrail ordusu hükümet güçlerini vuruyor. REKLAM Süveyda'da çatışmalar sürüyor Haberi Görüntüle İsrail ordusu, Suriye sınırına daha çok asker konuşlandıracaklarını bildirdi. "Süveyda'dan çekilmezseniz saldırılarımızı sürdüreceğiz" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki Dürzi vatandaşlardan Suriye sınırını geçmemelerini istedi ve oradaki durumun "çok ciddi" olduğunu ifade ederek, "Dürzi kardeşlerimize yardım için harekete geçtik" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack da sivillere yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Taraflar geri adım atmalı ve kalıcı ateşkes diyaloğu başlatılmalı" dedi. İsrail, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Süveyda'dan tamamen çekilene kadar saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşacağını belirtti. İsrail'deki Dürzilere seslenen Katz, "Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail ordusuna güvenebilirsiniz." diyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte "Dürzileri koruma" taahhütlerini yerine getireceklerini iddia etti. "Takviye" talimatı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'ye saldırıları artırmak amacıyla Kuzey Komutanlığı'na takviye talimatı verdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Zamir, dün Suriye'ye yönelik saldırıların ardından orduya yeni talimatını aktardı. Zamir, Suriye'ye yönelik saldırıların hızını artırmak ve sözde "Suriye'deki Dürzi topluluğuna yönelik saldırıları durdurmak için" istihbarat toplama araçlarının ve saldırı kapasitesinin güçlendirilmesiyle Kuzey Komutanlığı'na takviye yapılması talimatı verdi.

Türkiye: Bu bir sabotaj girişimi Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki müdahalelerinden sonra Şam'ın merkezine saldırılarının Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimi olduğu açıklamasını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'in saldırısını kınadı. "ABD arabuluculuk yapıyor" ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet olaylarından ötürü endişeliyiz. Bu istikrarlı Suriye'nin inşa edilme çabalarına yönelik bir tehdit." ifadelerini kullandı. Rubio ayrıca, taraflarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Suriye'yle ilgili sorulan soru üzerine "Yorum yapamam" yanıtını verirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'de durumun karmaşık olduğunu ifade etti. Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili ise önümüzdeki saatlerin, İsrail ile Suriye arasındaki olası yeni güvenlik anlaşmasını baltalayabileceğini ifade etti. İsrail basını, İsrail ordusunun saldırılarının sürdüğü Suriye'deki durumu yatıştırmak için ABD'nin arabuluculuk yaptığını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi. ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti. Tel Aviv'in eylemlerinin Suriye'nin güneyindeki olaylara ve Suriye rejiminin "Dürzilere gelecek zararı önlemesine" bağlı olduğunu söyleyen İsrailli kaynak, "Suriye ile normalleşmenin devam edip etmediği, İsrail'in Suriye'de rejim değişiminden yana olup olmadığı" yönündeki soruya "kendisinin tehdit savurmaktan yana olmadığını" söyleyerek yanıt verdi. BM'DEN AÇIKLAMA Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in Suriye'nin Süveyda, Dera ve başkenti Şam'a yönelik saldırılarını "kınadığı" bildirildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı ve Guterres'in yazılı açıklamasını paylaştı.